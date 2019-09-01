الفتح ينهي صفقاته الصيفية بالتعاقد مع ويخايم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الفتح يوم الأحد تعاقده مع اللاعب النرويجي غوستاف ويخايم لمدة ثلاث سنوات، قادماً من نادي ميدتيلاند الدنماركي.
وسبق للاعب أن شارك مع منتخبات الدنمارك في الفئات السنية، كما لعب لعدة أندية من بينها جينت البلجيكي.
وعبر اللاعب عن سعادته بالتوقيع لنادي الفتح، مؤكداً عزمه على تقديم كل ما يملك في سبيل خدمة الفريق، مؤكدا سعيه لتحقيق تطلعات جماهير الفتح.
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