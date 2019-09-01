شكرا لقرائتكم مشاركة 4 إماراتيات في معسكر حكام كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعمت لجنة كرة قدم السيدات في الإمارات بالتعاون مع اتحاد كرة القدم الإماراتي 4 حكمات وهن آلاء بسام ونجاة البلوشي وخلود الزعابي وأمل جمال من أصل 30 حكماً للمشاركة في المعسكر المقام في مدينة نورنبيرغ الألمانية. وسيستمر المعسكر لمدة 10 أيام بهدف رفع درجة جاهزيتهم الفنية والبدنية وتطوير أدائهم التحكيمي، ‫وسيتضمن الكثير من البرامج التطويرية التي تشتمل على عقد محاضرات نظرية وشرح بالفيديو، وتدريبات رفع اللياقة البدنية، كما يشمل المعسكر عقد محاضرات في القوانين الحديثة لكرة القدم بالإضافة إلى التطبيقات العملية، ويتضمن عمل اختبارات بالفيديو.

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