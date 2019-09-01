شكرا لقرائتكم "الرابطة " تناقش برنامج تطوير الحراس مع أوليفر كان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ناقشت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تطوير الحراسة السعودية، مع الألماني أوليفر كان، وصيف مونديال 2002، نتائج سير البرامج التدريبية الخاصة بتطوير الكوادر الفنية المختصة بحراس المرمى في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

والتقى مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة الرابطة، بأوليفر كان خلال زيار ة الأخير لمقر الرابطة، وقدم فيها حارس منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق شرحا مفصلا عن الخطوات التي تمت وآلية العمل التي يتم تنفيذها في أكاديميته التدريبية للحراس.

وكانت الهيئة العامة للرياضة وقعت في أكتوبر 2017 مع الحارس الألماني أوليفر كان لتأسيس أكاديمية مختصة لحراس المرمى، للعمل على تطوير الحراس السعوديين، وأشرف خلالها على تدريب 5 حراس سعوديين قبل كأس العالم 2018 وهم وليد عبدالله وعبدالله المعيوف ومحمد العويس وعساف القرني وعبدالقدوس عطية.