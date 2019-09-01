شكرا لقرائتكم ديفور يرحل عن بيرنلي ويعود إلى بلجيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن بيرنلي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت أن لاعبه ستيفن ديفور سيرحل لأسباب عائلية وسيواصل مسيرته في بلجيكا.

وانضم ديفور إلى بيرنلي قادما من أندرلخت في أغسطس 2016 في صفقة قياسية للنادي آنذاك مقابل 7.35 مليون جنيه إسترليني وشارك في 58 مباراة على مدار ثلاث سنوات في إنجلترا وغاب طويلا بسبب الإصابات.

وقال شون دايك مدرب بيرنلي، إن اللاعب البلجيكي البالغ عمره 31 عاما توصل إلى اتفاق بالرحيل بالتراضي وفسخ تعاقده قبل عشرة أشهر من نهايته للعودة إلى بلاده.

وقال دايك لموقع النادي "كنا نتطلع إلى أن يلعب معنا لبعض الوقت في وقت لاحق من هذا الموسم لكن لأسباب عائلة كان من الأنسب بالنسبة له العودة إلى بلجيكا".

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وأضاف "دائما ما نضع مصلحة اللاعب أولا ونتمنى أن ينجح في هذه الأمور مع العودة إلى بلاده والحصول على فرصة استئناف مسيرته بالقرب من عائلته".

وأكد ديفور، الذي ساعد بيرنلي على احتلال المركز السابع موسم 2017-2018، أنه كان يتمنى اللعب لفترات أطول.

وتعرض ديفور لإصابة خطيرة في الركبة في يناير 2018 ولم يشترك سوى في ست مباريات بالدوري الموسم الماضي بسبب مشكلة في الساق ولم يلعب هذا الموسم بسبب إصابة أخرى في الساق.

ولم يكشف ديفور عن ناديه المقبل بينما ذكرت تقارير محلية أنه في مفاوضات للانتقال إلى صفوف أنتويرب.