شكرا لقرائتكم مدرب أستون فيلا ينتقد VAR بعد الخسارة أمام كريستال بالاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شن دين سميث مدرب أستون فيلا هجوما حادا ضد حكم الفيديو المساعد بسبب إخفاقه في إلغاء احتساب هدف التعادل لفريقه قرب النهاية خلال الهزيمة 1-صفر أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وقبل ثوان من النهاية سدد هنري لانسبيري لاعب أستون فيلا الكرة في شباك بالاس لكن بدلا من احتساب الهدف أعطى الحكم بطاقة صفراء للاعب جاك غريليش بسبب ادعاء السقوط.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية وجود احتكاك بين غريليش وويلفريد زاها لاعب بالاس الذي بدا أنه جعله يذهب في طريق المدافع جاري كاهيل قبل أن تصل الكرة إلى لانسبيري.

وكان يمكن لحكم الفيديو أن يتدخل لإلغاء قرار الحكم واحتساب الهدف لكن هذا لم يحدث ليستشيط سميث غضبا.

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وقال سميث "كان الهدف جميلا. لا أحد يفهم لماذا لم يتم احتسابه. لم أجد أي مشكلة. لقد تلقى دفعة من زاها في ظهره وكذلك فعل كاهيل. ادعاء سقوط؟ لا بكل تأكيد".

وأثار حكم الفيديو جدلا مع ظهوره بالدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة هذا الموسم.

وأوضحت رابطة الدوري في وقت لاحق في بيان السبب وراء عدم تدخل مسؤولي حكم الفيديو في هذا القرار وقالت إن الحكم كيفن فريند احتسب الخطأ قبل دخول الكرة المرمى.

وقال البيان "اعتبر الحكم أن جاك غريليش ارتكب خطأ يتعلق بادعاء السقوط في منطقة الجزاء وأطلق صفارته لإيقاف المباراة قبل دخول الكرة المرمى".

واعتبر روي هودسون مدرب كريستال بالاس أن فريقه كان محظوظا وقال "لحسن حظنا أن الحكم اتخذ قراره قبل دخول الكرة الشباك واحتسب ركلة حرة. لا أعتقد أننا نحتاج إلى أن نتقدم بالاعتذار على الإطلاق من واقع فوزنا بالمباراة".