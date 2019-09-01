أبو تريكة عن انفعال ماني: صلاح كان أنانيا

كتب: ضياء السقا

انتقد نجم مصر والأهلي السابق، محمد أبو تريكة، أنانية محمد صلاح مع زميله ساديو ماني، في مباراة فريقهما أمام بيرنلي، وفي الوقت ذاته أكد أن اللاعب السنغالي أخطأ في طريقة تعبيره عن مشاعره.

وقال أبو تريكة خلال تحليله للمباراة عبر قناة "بي ان سبورتس" القطرية: " محمد صلاح كان عنده أنانية زيادة عن اللزوم وأخطأ بعدم تمريره كرة الانفراد لصالح فيرمينو أو ساديو مانى واختار أن يصوب بالقدم اليمنى من مسافة بعيدة".

وأكد النجم المعتزل أن الخطأ الذي ارتكبه صلاح بعدم تمرير الكرة لساديو مانى "فني"، مضيفا أن السنغالي له الحق أن يغضب لكنه مخطئ في طريقته، وكنت أفضل أن يقوم اللاعب بمعاتبة زميله فيما بينهما لا أن يعبر عن غضبه بهذا الشكل أمام الكاميرات.

وشهدت الدقيقة 85 من مباراة ليفربول وبيرنلي واقعة مثيرة للجدل، بعدما انفعل السنغالي ساديو ماني على يورجن كلوب عقب التغيير الذي أجراه مدرب الريدز بخروجه ومشاركة ديفوك أوريجي بدلاً منه.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية ماني وهو ينفعل بغضب في وجه المدرب كلوب وأعضاء الجهاز الفني، قبل أن يعمل زملاؤه على تهدئته.

وتبين أن سبب انفعال ماني، يرجع إلى أن صلاح اختار التسديد بدلا من التمرير له رغم أنه كان خاليا من الرقابة في إحدى الهجمات، وهو أمر على ما يبدو أثار حفيظة السنغالي.

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من جانبه، رفض يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، توضيح إن كان ساديو مانى عبر عن غضبه بعد استبداله أمام بيرنلي بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له، قائلًا أن الموقف تم علاجه داخل غرف خلع الملابس.

وأضاف كلوب: "ساديو مانى انسان عاطفي، ونحن جميعًا كأفراد لدينا قدراتنا ومشاعرنا الخاصة، هناك شيء ما حدث لم يكن على هواه، والأمر غير متعلق بالاستبدال، وسوف ننهي هذا الأمر داخل غرف خلع الملابس."

وردًا على سؤال إن كان اللاعب السنغالي انفعل بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له: "لقد حسمنا الموقف بالكامل داخل غرف خلع الملابس، هذا ما يمكن أن أقوله."