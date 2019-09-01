موعد مباراة الزمالك والاتحاد اليوم في نصف نهائي الكأس.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يواجه الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية، في نصف نهائي كأس مصر.

وتأهل الأبيض إلى نصف النهائى بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وأخيرًا الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرزه عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة.

من جانبه، أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق، استعدادا للاتحاد.

وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود "الونش" ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أوناجم وإمام عاشور ويوسف "أوباما" وأشرف بنشرقي.

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خط الهجوم: مصطفى محمد وعمر السعيد.

وشهدت القائمة عودة محمد حسن في خط وسط الفريق، ويوسف "أوباما" بعدما غاب الثنائي عن ربع نهائي الكأس أمام مصر للمقاصة.

ويغيب عن الفريق كل أحمد سيد زيزو للإيقاف ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية ومحمد عبد السلام وحازم إمام وكريم بامبو واسلام جابر ومحمد صبحي لأسباب فنية.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدا الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني حمدى النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وشيكابالا

خط الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة:

تذاع مباريات الكأس على أون سبورت والنيل سبورت.