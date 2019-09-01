فيفا يُقر بصحة الزمالك بشأن أزمة مستحقات أشيمبونج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بموقف نادي الزمالك بشأن القضية المرفوعة من الغاني بنيامين أشيمبونج لاعب الفريق الأبيض السابق ضد النادي.
وكان اللاعب الغاني لجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب رحيله من الزمالك للمطالبة بالحصول على مستحقاته من النادي الأبيض.
وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن "فيفا" أكد في خطابه للزمالك وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات الخاصبة بالقضية بين الطرفين تبين أن اللاعب ليس لديه أي مستحقات.
كان مسئولو الزمالك تقدموا بمستندات مصحوبة بتوقيع اللاعب تفيد باستلامه كافة مستحاقته كاملة وهو ما اعترف به الاتحاد الدولي بصحته.
كان أشيمبونج خاض تجربة في صفوف الزمالك عندما انتقل إلى الفريق الأبيض في 2017 قادمًا من فريق الداخلية.
ويلعب أشيمبونج حاليًا في صفوف الشمال القطري منذ 2018 قادمًا من فريق الزمالك في صفقة انتقال حر.
جدير بالذكر أن صاحب الـ28 عامًا خاض ست مباريات مع الزمالك سجل من خلالهم هدفين.
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