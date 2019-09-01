من الكاف إلى المطبخ .. كيف ظهرت رانيا علوني في 3 أزمات أهلاوية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

لم تكن أزمة رانيا علواني مع جماهير الأهلي على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، والتي اشتعلت بعد ساعات قليلة من تعيين السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للمارد الأحمر، هي الأولى من نوعها لنجمة السباحة السابقة التي تخوض دروتها الثانية في مجلس إدارة النادي العريق.

وسبق أن دخلت رانيا علواني طرفا في 3 أزمات واجهها مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

أزمة مع الجماهير

علواني دخلت أمس، في مناوشات مع جماهير الأهلي التي وجهت انتقادات شديدة اللهجة لمجلس الإدارة بسبب ملف كرة القدم، وتنصلت من مسئولية مجلس الإدارة عن هذا الملف.

وبررت رانيا: "انزعجت ممن طالبني بتقديم استقالتي ومن قالوا لي (روحي على المطبخ)، للعلم أنا أجيد الطبخ جيدا، من يريد النقد ينتقد بأدب واحترام، فقط كنت أطالب بمساندة الشباب الرياضيين الذين رفعوا رؤوسنا أمام العالم".

الكاف.. معركة الحضور

في مارس 2018، اشتعلت أزمة بين رانيا علواني وعمرو فهمي السكرتير السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فور ظهور عضوة مجلس إدارة الأهلي في اجتماع لجنة الأندية الإفريقية.

وفوض محمود الخطيب رئيس الأهلي علواني لحضور اجتماع اللجنة إلا أنها حضرت متأخرة عن بداية الاجتماع نحو الساعة، فقرر عمرو فهمي تطبيق اللائحة برفض حضورها، حيث أن اللائحة تنص على حضور رؤساء الأندية فقط دون أن يفوض مهامه لنائب أو ممثل.

ودخلت علواني في مشادة مع فهمي نجل مصطفي مراد فهمي المرشح السابق على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي. وتقدمت بشكوى للعامري فاروق الذي كان يشغب منصب الرئيس حسب اللائحة الاسترشادية وذلك لوجود الخطيب خارج البلاد للعلاج.

وصعد مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي يقوده العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة ضد عمرو فهمي. وتقدم بشكوى رسمية ضده إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد وهاني أبو ريدة بسبب ما وصفه بـ "التعنت" ضد النادي، موجهاً شكره لرانيا علواني .

وكلف الخطيب خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة لمتابعة الأزمة، ليتدخل هاني أبو ريدة ويتم احتواء الخلاف الحاد.

أزمة شوبير.. قطع المصالحة

في الأول من يوليو 2018، أعرب تركي آل الشيخ عن رغبته في المصالحة مع مجلس إدارة الأهلي خلال مداخلة تليفزيونية مع أحمد شوبير. لتظهر رانيا علواني عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وتهاجم حارس مرمي ناديها السابق.

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وطلب شوبير من آل الشيخ دعم الأهلي بصفته مشجعا، ورمزا من رموز الأهلي، ليشتعل غضب جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتدارك حارس الأحمر الأسبق ويؤكد أنه يمثل نفسه وليس المجلس.

وقالت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "بتفتحوا وتقلبوا مواضيع ليه إنتوا مش مكلفين من أي حد تتكلموا بالنيابة عن إدارة النادي الاهلي، رجاء عندنا متحدث رسمي واحد! حتى أعضاء مجلس الإدارة شخصيا لا يتكلمون حتى الآن مع إن كل واحد مننا كفيل، وقادر تماما علي الخوض في كل المواضيع، ولكن وضعنا بروتوكولا بمجلس الإدارة ونتبعه منذ أول يوم وحتي الآن".

وأضافت علواني: "رجاء، من ليس له الحق في الحديث وفتح الملفات، اتكلم عن نفسك، أنت لا تمثلني، أنت لا تمثل مجلس إدارة النادي الأهلي ولكن تمثل نفسك فقط وللأسف حديثك يؤثر سلبا علي عملنا واجتهاداتنا وطموحاتنا لنادينا العظيم".

وأنهت " شكرًا على التفهم، وأنا غير آسفة على الصراحة في الحديث".

وجددت عضو مجلس النواب هجومها في منشور آخر قالت فيه "لا أحد يمثلني، لا أحد يتحدث بالنيابة عن مجلس إدارة النادي الأهلي إلا المتحدث الرسمي، مش كل واحد يقول كلمتين تتحسب على النادي، ده وقت شغل، ومشاريع بتبدأ، ولائحة جديدة، مش مهاترات".

ومتحدث الأهلي يدافع عن شوبير

ورد شريف فؤاد المتحدث الرسمي للأهلي ودافع عن شوبير خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مؤكداً أن دفاعه عن شوبير وجهة نظر شخصية.

وقال فؤاد: "الكابتن أحمد شوبير ابن بار من أبناء الأهلي وقائد فريقه لسنوات طوال، ولا أحد يزايد عليه ولا على انتمائه للنادي وحسن مقصده، خاصة أنه نموذج لإعلامي رياضي متفرد صاحب ثقافة وحضور طاغ ويجتهد في عمله والمجتهد يصيب وقد يخطئ لكنه داعم ومنتم وعاشق".

وأنهي "شوبير بالنسبة لي أخ وصديق عزيز والجميع يحمل له وداً وتقديراً".

من جهته أعاد تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي نشر ما قالته رانيا علواني على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي معلقا "كلام محترم".