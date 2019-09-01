مدير التعاقدات بالأهلي يوجه رسالة للجماهير بشأن فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أنه يساند اختيار لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل، مشيرًا إلى أن دعم جمهور القلعة الحمراء سيكون من أهم أسباب نجاح المدير الفني السويسري الجديد رينيه فايلر.

وأعلن الأهلي أمس السبت تعيين فايلر مديرًا فنيًا للفريق الأحمر خلفًا للمدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته الشهر الماضي بعد الإقصاء المبكر من كأس مصر أمام بيراميدز.

وقال توفيق، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر مساء اليوم الأحد: "شهادة حق، لجنة التخطيط والقائمين على الملف عملوا مجهود كبير جدا الفترة اللي فاتت".

وأضاف: "أنا بساند اختيار لجنة التخطيط عشان الأهلي علمنا إننا بنساند الاختيار ومش بنهرب من المسؤولية ابدا".

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وأكمل: "من أهم أسباب نجاح المدير الفني الجديد دعم جمهور الأهلي الكبير ومساندته ليه الفترة اللي جاية".

وأتم مدير التعاقدات بالأهلي قائلا: "إن شاء الله ريني فايلر يطور من الفريق بالشكل المطلوب، ويكون على قدر طموحات النادي الأهلي وجمهوره العظيم".

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة فريق كان سبورت بطل غينيا بيساو، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 14 سبتمبر المقبل.

يُذكر أن أمير توفيق تواجد في أوروبا خلال الأيام الماضية مع خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، لإتمام التعاقد مع فايلر بشكل رسمي.