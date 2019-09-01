هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق توتنهام بقيادة المدرب الأرجنتيني بوكيتينو، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة أرسنال في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م. وضم تشكيل توتنهام كلا من: حراسة المرمى: لوريس خط الدفاع: روز - فيرتونخين - سانشيز - آلدرفيلد Advertisements خط الوسط: وينكس – سيسوكو ــ لاميلا الهجوم: سون - ايركسن – هاري كين يسعى توتنهام للتصالح مع جماهيره بعد الخسارة غير المتوقعة والمفاجئة التي تعرض لها في الجولة الماضية على يد ضيفه نيوكاسل يونايتد، بالرغم من الحالة السيئة التي يمر بها فريق نيوكاسل يونايتد مع انطلاقة الموسم الحالي.

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