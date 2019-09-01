برشلونة يحدد سعر رافينيا استعدادًا لبيعه

أعلن نادي برشلونة الإسباني أنه قد حدد سعر البرازيلي رافينيا ألكانتارا لاعب وسط البارسا استعداداً لبيعه قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية غداً الاثنين. وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة قد حدد قيمة بيع البرازيلي رافينيا ألكانتارا بشكل نهائي مقابل 10 ملايين يورو استعداداً لبيعه خلال أخر سعات الانتقالات الصيفية الحالية. بيع البرازيلي رافينيا ألكانتارا بشكل نهائي مقابل 10 ملايين يورو استعداداً لبيعه خلال أخر سعات الانتقالات الصيفية الحالية. وأكملت الصحيفة أن ألكانتارا في مفاوضات جادة مع سيلتا فيجو الإسباني بشأن تفاصيل أنضمامه لهم لكن لايوجد حتي الآن أي أتفاق رسمي بشأن تفاصيل العقد. جادة مع سيلتا فيجو الإسباني بشأن تفاصيل أنضمامه لهم لكن لايوجد حتي الآن أي أتفاق رسمي بشأن تفاصيل العقد. وهناك إيضاً عدة عروض قوية في طريق ألكانتارا منها فالنسيا ولكن لم يتم الأتفاق بين فالنسيا وإدارة النادي بشأن اللاعب حتي الآن.

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