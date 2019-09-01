أوباميانج ولاكازيت يقودان هجوم أرسنال أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق ارسنال بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م. 2020 م. وضم تشكيل ارسنال كلا من: حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: كولاسيناك - لويز - سوكراتيس - نيلز خط الوسط: تشاكا – توريرا - الغندوزي – بيبي Advertisements الهجوم: أوباميانج ــ لاكازيت يدخل آرسنال مواجهة توتنهام، وعينه على الفوز والثلاث نقاط من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة الماضية التي تعرض لها خارج أرضه على يد من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة الماضية التي تعرض لها خارج أرضه على يد ليفربول وكانت مباراة ليفربول بمثابة الاختبار الحقيقي الأول للمدفعجية في الموسم الجاري، على أن يكون الصدام مع توتنهام هو الاختبار الثاني، وبالتالي فإن السقوط فيه يعني أن الموسم الحالي لفريق آرسنال سيكون كارثيًا مثلما كان الحال تمامًا في الموسم الماضي أو حتى الذي سبقه.

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