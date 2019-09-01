طالب أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي جماهير القلعة الحمراء بالدعم الكامل للمدرب السويسري رينيه فايلر. وكتب أمير توفيق عبر تويتر: "شهادة حق: لجنة التخطيط والقائمين على الملف عملوا مجهود كبير جدا الفترة اللى فاتت .. انا بساند اختيار لجنة التخطيط عشان الأهلى علمنا اننا بنساند الاختيار ومش بنهرب من المسؤولية ابدا". مجهود كبير جدا الفترة اللى فاتت .. انا بساند اختيار لجنة التخطيط عشان الأهلى علمنا اننا بنساند الاختيار ومش بنهرب من المسؤولية ابدا". وأضاف: "من أهم أسباب نجاح المدير الفني الجديد دعم جمهور الأهلى الكبير ومساندته ليه الفترة اللى جاية.. إن شاء الله رينيه فايلر يطور من الفريق بالشكل المطلوب ويكون على قدر طموحات النادى الأهلى وجمهوره العظيم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير تعاقدات الأهلي يوجه رسالة للجماهير بشأن رينيه فايلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.