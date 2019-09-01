دخل فرعون الخماسي الحديث والنجم الواعد احمد الجندى دائرة المنافسة على جائزة افضل رياضى فى لعبة الخماسي الحديث بالعالم والمقرر اعلان إسم الفائز به يوم 7 سبتمبر الجارى فى احتفالية كبرى ينظمها الاتحاد الدولى للخماسي الحديث بالعاصمة المجرية بودابست. واستحدث الاتحاد الدولى للخماسي الحديث نظاما جديدا لاختيار الفائزين عبر فتح باب التصويت للجماهير من خلال موقعه الالكترونى الرسمي https://uipmawards.com/ ويستمر حتى يوم 4 سبتمبر الحالى واللاعب صاحب اعلى نسبة تصويت سيكون هو المتوج بجائزة اللعبة. للجماهير من خلال موقعه الالكترونى الرسمي https://uipmawards.com/ ويستمر حتى يوم 4 سبتمبر الحالى واللاعب صاحب اعلى نسبة تصويت سيكون هو المتوج بجائزة اللعبة. واحمد الجندى ذو ال 19 عاما يعد امل مصر والمصريين لتحقيق اول ميدالية اوليمبية للخماسي الحديث المصرى فى اوليمبياد Advertisements طوكيو 2020 المقبلة . طوكيو 2020 المقبلة . وسبق للاعبنا احمد الجندى اختياره افضل رياضى ناشئ بالعالم العام الماضى الذى حصد خلاله الذهبيات الواحدة تلو الاخرى بطولة العالم ناشئين وبطولة العالم للشباب واوليمبياد الشباب . ودعا نائب رئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث المهندس شريف العريان جماهير الرياضة المصرية بمختلف ميولها خاصة والجماهير العربية عامة إلى دعم ومساندة البطل احمد الجندى والتصويت لصالحه من أجل أن يصل لمنصة التتويج فى النهاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترشيح فرعون الخماسي الحديث لجائزة أفضل رياضي في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.