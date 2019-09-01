عاشور حكمًا لمباراة بيراميدز وبتروجيت في كاس مصر

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة بيراميدز وبتروجيت، التي ستقام غدًا الاثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر. التي ستقام غدًا الاثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر. ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكما رابعا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكما خامسا.

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