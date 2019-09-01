قائد ليفربول يوضح حقيقة الخلاف بين محمد صلاح وساديو ماني

أكد جوردان هندرسون قائد ليفربول الإنجليزي حقيقة ماورد عن استمرار مشكلة ساديو ماني داخل غرفة الملابس والتي وقعت أمس عقب مباراة ليفربول وبيرنلي بملعب "تيرف مور" وذلك في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.
وبدأت تلك الأزمة عقب استبدال ساديو ماني في الدقائق الأخيرة من عمرمباراة بيرنلي والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ليحتفظ بذلك ليفربول بتصدر الدوري برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.
وقد تحدثت الصحافة الإنجليزية عن مدي أنانية محمد صلاح داخل الملعبحيث أكد هندرسون في تصريحات أجرها مع وسائل الإعلام "لم تحدث مشاكل بين ماني وصلاح، السنغالي ظهر علي طبيعته في غرفة الملابس وكان يضحك مع الجميع، وكنا سعداء بالفوز المستحق علي بيرنلي".
وأكمل "جميعنا نريد أن نقدم كل مابوسعنا داخل الملعب ونحن نشجع بعضنا البعض من أجل تحقيق العديد من الانتصارات في الأيام القادمة من أجل حصد لقب الدوري".
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