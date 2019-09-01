الترسانة يستأنف تدريباته لخوض منافسات الموسم الجديد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة أحد اندية القسم الثاني تديباته صباح اليوم الأحد على ملعب حسن الشاذلي استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد. وكان أنهى الشواكيش المعسكر المغلق الخاص به في برج العرب بالإسكندرية يوم 29 اغسطس الماضي ومنح الجهاز الفني لاعبي الفريق راحة، عقب انتهاء المعسكر ليستأنف تدريباته اليوم. انتهاء المعسكر ليستأنف تدريباته اليوم. ويستعد علاء ميهوب المدير الفني للشواكيش للدخول في منافسات الموسم الجديد تحت شعار لا بديل عن الصعود للدوري الممتاز وعودة الترسانة لمكانته الطبيعية وسط الكبار.

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