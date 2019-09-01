الاتحاد السكندري يعد لاعبيه بمكافآت للفوز على الزمالك

وعد محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري اللاعبين بمكافآت خاصة حال الفوز على الزمالك اليوم فى المباراة المقررة بينهما باستاد الإسماعيلية في نصف نهائى لكأس مصر. نصف نهائى لكأس مصر. وأكد رئيس الاتحاد السكندري عزمهم على تقديم صورة جيدة تليق بزعيم الثغر، بالإضافة لتحقيق المفاجأة بخطف الفوز والعبور لنهائى البطولة. بالإضافة لتحقيق المفاجأة بخطف الفوز والعبور لنهائى البطولة. ونجح الأسبوع الماضي الاتحاد في تحقيق الفوز خارج الديار على حساب نظيره العربي الكويت بهدف دون رد ضمن بطولة كأس محمد السادس للأندية.

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