محافظ الإسماعيلية يزور معسكر منتخب الكرة الطائرة للناشئات

حرص اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، على زيارة مقر معسكر المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة، بفندق توليت الفرسان المطل على بحيرة التمساح، وذلك للشدّ من أزرهن استعدادًا لبطولة كأس العالم للعبة المقامة على أرض مصر في الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

وكان محافظ الإسماعيلية يرافقه سامي عبدالحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة

والمهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام للمحافظة قد زاروا مقر معسكر المنتخب المصري للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة، وكان في استقبالهم عماد نوار المدرب العام للمنتخب، وذلك من أجل الاطمئنان على سير المعسكر وتذليل أي عقبات قد تواجهه والشد من أزر الفتيات عضوات المنتخب.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية تستضيف مجموعتين من بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة والتي تقام حفل الافتتاح على أرضها الخميس المقبل في تمام الثامنة مساءً على ملعب الصالة المغطاة التابع لهيئة قناة السويس، ويضم منتخب مصر المضيف بجانب دول بورتريكو والبرازيل والصين والكاميرون أما المجموعة الثانية تضم إيطاليا وكوريا الجنوبية وأمريكا وكندا والمكسيك، والمجموعة الثالثة تضم منتخبات دول روسيا وبيلا روسيا والأرجنتين وتايلاند ورومانيا والرابعة تضم دول تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية.