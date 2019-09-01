اخبار الرياضه

نيمار شُوهد في باريس رُفقة أحد مبعوثي ريَال مدريد

0 نشر
يوسف الشافعي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

يبدو أن مُسلسل خُروج النجم البرازيلي جُونيور من ناديه باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الجاري قد وصل إلى نهايته فعلا، وذلك بعدما أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الواسعة الانتشار أن النجم البرازيلي قد أخبر إدارة ناديه بأنه قرر البقاء بعد فشل مُفاوضات عودته إلى .

وفي سياق مُرتبط، أكدت صحيفة “الآس” الإسبانية، أن نيمار جُونيور شُوهد، مساء يوم أمس السبت، في العاصمة الفرنسية باريس رُفقة أحد مبعوثي نادي ريَال مدريد الإسباني، وألمحت التقارير إلى أنه كان يُريد إخباره بقرار الاستمرار في النادي الباريسي.

نيمار جونيور (صور : AS)

وأكدت التقارير ذاتها، أن النجم البرازيلي نيمار جُونيور قد بدت عليه علامات التذمر والحسرة بعد فشل مُفاوضات عودته إلى برشلونة.

يُذكر أن نادي باريس سان جيرمان كان قد رفض جُل العروض التي قُدمت له للتخلي عن خدمات نيمار جُونيور.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيمار شُوهد في باريس رُفقة أحد مبعوثي ريَال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا