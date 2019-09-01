نيمار شُوهد في باريس رُفقة أحد مبعوثي ريَال مدريد

يبدو أن مُسلسل خُروج النجم البرازيلي نيمار جُونيور من ناديه باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الجاري قد وصل إلى نهايته فعلا، وذلك بعدما أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الواسعة الانتشار أن النجم البرازيلي قد أخبر إدارة ناديه بأنه قرر البقاء بعد فشل مُفاوضات عودته إلى برشلونة.

وفي سياق مُرتبط، أكدت صحيفة “الآس” الإسبانية، أن نيمار جُونيور شُوهد، مساء يوم أمس السبت، في العاصمة الفرنسية باريس رُفقة أحد مبعوثي نادي ريَال مدريد الإسباني، وألمحت التقارير إلى أنه كان يُريد إخباره بقرار الاستمرار في النادي الباريسي.

وأكدت التقارير ذاتها، أن النجم البرازيلي نيمار جُونيور قد بدت عليه علامات التذمر والحسرة بعد فشل مُفاوضات عودته إلى برشلونة.

يُذكر أن نادي باريس سان جيرمان كان قد رفض جُل العروض التي قُدمت له للتخلي عن خدمات نيمار جُونيور.