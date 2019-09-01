زيدان يُجهز مفاجأة جديدة أمام فياريال

أكدت صحيفة “الماركا” الإسبانية أن المُدرب الفرنسي لنادي ريَال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، قرر الاعتماد على المُهاجم الصربي الجديد للنادي الملكي، لوكا يوفيتش، كأساسي في مُباراة فياريال الليلة، إذ يُجهز لإقحامه رُفقة الفرنسي كريم بن زيمة في الخط الأمامي.

ويبحث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن حل لمشكل العُقم الهجومي الذي عانى منه في المُباراة الماضية أمام بلد الوليد، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله للفريقين معا.

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ويُعول المُدرب الفرنسي زين الدين زيدان على المُهاجم الصربي السابق لنادي اينترايخت فرانكفورت لحل مشكل التهديف في النادي الملكي.

ومن المُنتظر أن يدفع زيدان بالمهاجم يوفيتش للمرة الأولى كأساسي، على أن يختار بين كل من غاريث بايل وفينيسيوس جونيور لمرافقة الثنائي بن زيمة ويوفيتش في الخط الأمامي.