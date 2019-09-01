رياضة | ترشيح فرعون الخماسي الحديث لجائزة أفضل رياضي فى العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترشيح فرعون الخماسي الحديث لجائزة أفضل رياضي فى العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل فرعون الخماسي الحديث والنجم الواعد أحمد الجندى دائرة المنافسة على جائزة افضل رياضى فى لعبة الخماسي الحديث بالعالم والمقرر اعلان إسم الفائز به يوم 7 سبتمبر الجارى فى احتفالية كبرى ينظمها الاتحاد الدولى للخماسي الحديث بالعاصمة المجرية بودابست.

واستحدث الاتحاد الدولى للخماسي الحديث نظاما جديدا لاختيار الفائزين عبر فتح باب التصويت للجماهير من خلال موقعه الالكترونى الرسمي https://uipmawards.com/ ويستمر حتى يوم 4 سبتمبر الحالى واللاعب صاحب اعلى نسبة تصويت سيكون هو المتوج بجائزة اللعبة.

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واحمد الجندى ذو ال 19 عاما يعد امل مصر والمصريين لتحقيق اول ميدالية اوليمبية للخماسي الحديث المصرى فى اوليمبياد طوكيو 2020 المقبلة .

وسبق للاعبنا احمد الجندى اختياره افضل رياضى ناشئ بالعالم العام الماضى الذى حصد خلاله الذهبيات الواحدة تلو الاخرى بطولة العالم ناشئين وبطولة العالم للشباب واوليمبياد الشباب .

ودعا نائب رئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث المهندس شريف العريان جماهير الرياضة المصرية بمختلف ميولها خاصة والجماهير العربية عامة إلى دعم ومساندة البطل احمد الجندى والتصويت لصالحه من أجل أن يصل لمنصة التتويج فى النهاية.