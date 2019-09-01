رياضة | ميسي يرفض صفقة برشلونة.. لا يريد رؤية الخائن بجانبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يرفض صفقة برشلونة.. لا يريد رؤية الخائن بجانبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت "توتو سبورت" الإيطالية أن واندا إيكاردي زوجة اللاعب ومديرة أعماله عرضته على برشلونة لمدة عام على سبيل الإعارة. ورفض ميسي فكرة ضم إيكاردي إلى برشلونة، بسبب المشاكل التي حدثت في الماضي بين الثنائي، حيث كان نجم برشلونة سببًا رئيسيًا في عدم استدعاء إيكاردي إلى صفوف المنتخب الأرجنتيني في مرات عديدة.

زعمت تقارير صحفية إسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، رفض دخول فريقه في مفاوضات للحصول على خدمات نجم إنتر ميلان الإيطالي للحصول على خدماته قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية غدًا الإثنين

وكان برنامج وادعى برنامج "ديبيت فاينال"والذي يذاع على قناة "فوكس سبورتس" أن استبعاد إيكاردي المستمر من قائمة المنتخب الأرجنتيني جاء نتيجة اختيارات وتدخلات ميسي الذي لا يرغب في وجوده مع التانغو، بسبب خيانته لمواطنه ماكسي لوبيز وزواجه من واندا نارا.