رياضة | تركى آل شيخ يعلن عن جائزة جديدة لمن يتوقع نتيجة مباراة "الميريا ومالاجا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركى آل شيخ يعلن عن جائزة جديدة لمن يتوقع نتيجة مباراة "الميريا ومالاجا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن تدشين مسابقة جديدة، خاصة بتوقع نتيجة مباراة ألميريا ومالاجا.

وقال"آل شيخ"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم... سؤال جديد والجائزة عبارة عن سيارة BMW 318i موديل ٢٠١٩... الآن سأذكر لكم شروط المسابقة".

وتابع الشيخ حديثه قائلًا: "شروط المسابقة:

1. الإجابة الصحيحة على السؤال

2. عمل لايك وشير لهذا البوست

3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا وعمل فولو... الحسابات:

1. حسابي في تويتر : https://twitter.com/Turki_alalshikh

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2. حسابي في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik

3. حسابي في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik/

4. حساب نادي الميريا بالأسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria

5. حساب نادي الميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab

6. حساب نادي الميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad/

7. حساب نادي الميريا في الإنستقرام:https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij

8. قناة نادي الميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA

وأكد مستشار هيئة الترفية، أن السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا و Malaga القادمة والتي ستقام بتاريخ ٧/٩/٢٠١٩ الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة. وسيدخل السحب أيضاً من سيشارك في مقابلات برنامج مذيع الشارع مع أحمد رأفت، ويقوم بالإجابة على أسئلة أحمد وإنجاز التحديات المطلوبة منه.

ومن المقرر أن تدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة. آخر موعد لقبول التوقعات هو قبل بداية المباراة.

وكان نادي ألميريا قد نجح في تحقيق الفوز بالأمس على هويسكا بهدف نظيف ليحتل وصافة دوري الدرجة الثاني الإسباني برصيد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها، حيث انتصر في مباراتين وتعادل في لقاء.