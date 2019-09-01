رياضة | خاص.. جلسة بين الزمالك والمصري لضم بهاء مجدي وعماد فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. جلسة بين الزمالك والمصري لضم بهاء مجدي وعماد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد وفد من نادي المصري البورسعيدي جلسة خلال الساعات المقبلة مع إدارة نادي الزمالك للاتفاق على ضم الثنائي بهاء مجدي وعماد فتحي لاعبا الفريق الأبيض.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن المصري قد توصف لاتفاق مع الثنائي إلا أنهما لم يوقعا على العقود لحين اتفاق الناديان.

ويسعى المصري لحسم الصفقة والانتهاء من ضم الثنائي خلال الجلسة التي مقرر لعقدها اليوم للحصول على توقيع اللاعبان والإعلان بشكل رسمي عن ضمهما.

وحدث خلاف بين الناديين في الأيام الماضية بشأن قيمة الصفقة وطريقة السداد إلا أن جلسة اليوم قد تشهد الوصول لاتفاق مادي.

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ولم يتفق الطرفان على شكل انضمام الثنائي سواء بالبيع النهائي أو الإعارة وهو ما سيتحدد في جلسة اليوم.

يذكر أن الزمالك كان قد تعاقد مع بهاء مجدي قادما من الإسماعيلي فيما انتقل عماد فتحي للزمالك من مصر للمقاصة قبل أن يخرج معارا الموسم الماضي إلى نادي إنبي.

ويسعى الجهاز الفني للنادي المصري إيهاب جلال، لحسم بعض الصفقات خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة أن الفريق يعاني من نقص عددي في بعض المراكز، التي قد تؤثر على مشواره في بطولة الدوري والكونفيدرالية الافريقية.

ويستعد المصري للقائه أمام نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية وهي المباراة المقرر إقامتها الأحد 15 سبتمبر على إستاد عماني بزنجبار.

ويشعر الجهاز الفني بغضب بسبب عدم دعم الفريق بالصورة المطلوبة حيث لم يضم المصري حتى الآن إلا المهاجم الليبي مفتاح طقطق والجناح القادم من فاركو محمد زكريا "شيكا" والشاب أحمد عادل "ميسي من نادي الزمالك.