رياضة | رسميا .. الحريري ينضم لصفوف الحمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا .. الحريري ينضم لصفوف الحمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الحمام بقيادة عدلي رسلان رئيس النادي في التعاقد مع إسلام الحريري حارس مرمي مركز شباب الحمام لتدعيم حراسة مرمي الفريق بعد رحيل ال3 حراس بنهاية الموسم في رابع صفقات الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع في حضور إبراهيم رسلان مسئول التعاقد بالنادي وعزت منصور عضو مجلس الإدارة.

وكان قد أعلن نادي الحمام التعاقد مع محمود زناتي مهاجم نادي الشمس وعبد الرحمن كاستيلو لاعب حرس الحدود ومحمد العزب لاعب وسط النصر القاهري ويسعي نادي الحمام للتعاقد مع أكثر من لاعب مميز خلال الفترة القادمة لتكوين فريق مميز للموسم الجديد بعد الإستغناء عن أكثر من لاعب أساسي بالفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بإنتقال محمود الحضري حارس الفريق لنادي بني سويف ومؤمن فكري كابتن الفريق لنادي المنصورة وهشام أحمد لنادي دكرنس ورحيل محمود عثمان وحسن علي ومحمد عاطف ومحمد تاحا بعد إنتهاء عقودهم رسميا مع الفريق.

يذكر أن نادي الحمام بدأ فترة إعدادة للموسم الجديد في الخامس عشر من يوليو بعد الإعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي يتكون من: أحمد فكري الصغير مديرا فنيا ،سيد إبراهيم مدرب ،عادل عبد العزيز مدرب ، علي شمس مدرب أحمال ، محمد جمعة مدرب حراس المرمي ،سيد زهران مديرا للكرة،أحمد عاشور مدير إداري ،هاني زيتونه مسئول معدات ، إبراهيم عبد الله مسئول معدات.

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وخلال فترة إعدادة خاض الفريق 7 مباريات ودية حتي الأن بدأها مع أسوان وخسر بهدف نظيف وفاز في الثانية علي برج العرب بهدف نظيف وفي ثالث مواجهاتة حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين وفاز في رابع مبارياتة أمام مركز شباب الحمام 2/3 وخسر من أبو قير للأسمدة 2/4 وخسر من سيراميكا 1/4 قبل أن يخسر في أخر مبارياتة أمام اف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز 1/2.

وسيلاقي فريق بني سويف يوم الإثنين 2 سبتمبر بملعب برج العرب الفرعي قبل أن يدخل الفريق في معسكر مغلق وجاري المفاضلة بين الإسكندرية والإسماعيلة لإقامة معسكر الفريق.

وكان قد أعلن نادي الحمام عبر صفحتة الرسمية قيد 10 لاعبين في قائمتة الأولي والتي ضمت: أحمد الدماطي، وليد إبراهيم ، ضياء مسعود ، محمد حفظي، مهنا منصور ، الدسوقي مسعد ، أحمد سمير الفار، محمد جمال السيسي، يايا كونية، محمد شعبان.

يذكر أن نادي الحمام أحد أندية المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية وأنهي الموسم الماضي في المركز العاشر.