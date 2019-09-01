رياضة | مفاجأة مدوية ستقلب موازين صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية ستقلب موازين صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة موندو دبيورتيفو الإسبانية، بأن هناك مفاجأة مدوية ستقلب موازين صفقة إنتقال اللاعب الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا إلى صفوف نادي برشلونة، حيث تم الكشف عن وجود شرط جزائي وضعه والد نيمار، في عقد إبنه مع نادي باريس سان جيرمان، يسمح للاعب بالخروج من نادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2020، والإنتقال إلى أي نادي آخر في حالة مقابل حصول النادي الباريسي على نحو 170 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة، بأن الشرط الموجود في عقد نيمار يعد شرط قانوني، ولا توجد أي مشاكل قانونية بخصوصه، ويعتبر الشرط ساري بدءًا من أول شهر يوليو سنة 2020، وسيكون هناك غرامات مالية على نادي باريس سان جيرمان، في حالة لم يوافق نادي باريس في حالة إمتناعه عن تفعيل هذا الشرط.

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وقالت الصحف الإسبانية، بأن مفاوضات برشلونة مع نادي باريس سان جيرمان قد انهارت تمامًا، وأصبح من الصعب أن تحدث الصفقة في الصيف الحالي، وهذا مع بقاء نحو 24 ساعة فقط على غلق سوق الإنتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما أكدته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن برشلونة يعد خيار إستراتيجي لنادي برشلونة، ولذا فإن النادي الكتالوني ليس لديه أي مانع للتوقف عن المفاوضات في الوقت الحالي، والعودة من جديد لطاولة المفاوضات مع باريس في الصيف القادم، وهو الإحتمال الأقرب للحدوث، بعدما تعقدت الصفقة بسبب مطالب نادي باريس المالية، والتي وصلت إلى رغبة النادي الباريسي في الحصول على نحو 215 مليون يورو من أجل التنازل عن خدمات الدولي البرازيلي.

يذكر بأن شبكة "سكاي سبورتس" قد أكدت بأن نادي ريال مدردي لازال موجود في سباق ضم اللاعب "نيمار دا سيلفا"، مشيرة إلى كون يوم الأحد سيكون يوم مثير للغاية في صفقة نيمار، ومؤكدة بأن كل الإحتمالات لازالت قائمة.