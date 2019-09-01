رياضة | ياسين بونو يقترب من إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسين بونو يقترب من إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الصحف الإسبانية صباح اليوم أن حارس مرمى منتخب المغرب ونادي جيرونا الإسباني، ياسين بونو، قد أصبح قريب للغاية من العودة من جديد إلى بطولة الليجا الإسبانية، وذلك بعدما تألق الحارس المغربي عروض من أندية في الدوري الإسباني وعلى رأسها إشبيلية، الذي يسعى لضم حارس جديد لصفوف قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان الحارس المغربي، ياسين بونو، قد هبط رفقة ناديه جيرونا إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، ولكنه يبدو قريب للغاية من العودة إلى منافسات الليجا من جديد.

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وقالت صحيفة، ماركا الإسبانية، بأن الحارس الذي قدم مستويات مميزة رفقة جيرونا في الموسم الماضي، قد تلقى عرض رسمي من قبل نادي إشبيلية الإسباني، ليكون للحارس سيرجيو ريكو الذي أصبح قريب من مغادرة النادي الأندلسي، والإنتقال نحو باريس سان جيرمان في الصيف الحالي.

وعلقت الصحيفة، على أخبار إهتمام إشبيلية بخدمات ياسين بونو، قائلة: "بونو سيصل إلى مدينة إشبيلية اليوم، وسيتم تقديمه رسميًا غدًا الإثنين قبل نهاية الميركاتو"، مؤكدة بأن إنتقال اللاعب إلى صفوف نادي إشبيلية سيكون عن طريق نظام الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود إمكانية لتحويل هذه الإعارة إلى بيع مباشر.

يذكر بأن نادي إشبيلية قد بدأت في تحركاته لضم عدد من اللاعبين المميزين قبل ساعات من غلق الميركاتو، كان أخرهم مهاجم مانشستر يونايتد السابق، خافير هيرنانديز "تشيتشاريتو"، والذي إنتقل إلى النادي الأندلسي مقابل 9 مليون يورو وسيتم تقديمه لجماهير الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة