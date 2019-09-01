رياضة | الزمالك ضد الاتحاد.. لمن الغلبة اليوم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد الاتحاد.. لمن الغلبة اليوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأحد مباراة نصف نهائي بطولة كأس مصر تلك التي تجمع الزمالك والاتحاد السكندري والتي يستضيفها ملعب إستاد الإسماعيلية.

ويسعى كل فريق الحفاظ على آماله في المنافسة على لقب محلي بعد فوز الاهلي بلقب الدوري وبالأخص المارد الأبيض الذي إعتاد خلال السنوات الماضية على التتويج بالبطولة.

اما زعيم الثغر فريق نادي الاتحاد فيأمل أن يصل إلى المشهد الختامي والمباراة النهائية من أجل إنهاء سنوات العجاف التي مر بها سابقاً والتي غاب خلالها عن الوصول وحمل اللقب.

وخلال النسخ الماضية نجح 39 فريقاً في الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر وآخر تلك الفرق كان نادي الأسيوطي سبورت " بيراميدز حالياً " بعد أن فجر مفاجأة وأقصى النادي الاهلي وقتها.

ويعتبر المارد الأحمر أكثر الأندية ظهوراً في الدور نصف النهائي من البطولة بواقع خمسة وستين مرة يليه المارد الأبيض بواقع أربعة وخمسين مرة والاتحاد بثمانية وثلاثين مناسبة.

وفي السطور المقبلة يسلط معكم "الخليج 365 الرياضي" الضوء على أرقام الفريقين قبل المواجهة المرتقبة في طريقهم للمباراة النهائية.

الزمالك

يدخل المارد الأبيض المباراة وعينه على تخطي الدور نصف النهائي من أجل الظهور في المشهد الختامي للمرة 40 في تاريخه حيث سبق وأن حقق اللقب في 26 مناسبة وخسر النهائي 13 مرة.

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وفي حالة نجح نادي الزمالك في الوصول إلى المباراة النهائية سيكون السابع له في السنوات العشرة الأخيرة ليعادل بذلك رقمه الشخصي الذي سيجله في خمسينيات القرن الماضي.

وسبق وأن تأهل الزمالك لنهائي عام 2011 وخسر من إنبي ولم يخسر بعد تلك المباراة أي نهائي آخر وتوج باللقب عام 2013 على حساب وادي دجلة و2014 على حساب سموحة وتغلب على الاهلي في نهائي 2015.

وواصل المارد الابيض الإطاحة بالعملاق الاحمر وإقتنص منه لقب الكأس 2016 قبل أن يتوج باللقب الموسم الماضي على حساب فريق نادي سموحة.

الاتحاد السكندري

في الوقت الذي يحلم فيه فريق نادي الاتحاد أن يحقق المفاجأة ويطيح بالمارد الأبيض من الدور نصف النهائي من أجل الظهور في المشهد الختامي للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

حيث سبق وأن ظهر سيد البلد في كطرف في المباراة النهائية من قبل أربعة عشر مرة توج منها باللقب في ستة مناسبات وخسر في 8 نهائيات.

وكان الظهور الأخير لرفقاء نور السيد في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر في العام 2005 وخسر وقتها من الفريق البترولي نادي إنبي بهدف مقابل لا شيء.

ولم يحقق نادي نادي الاتحاد اللقب منذ العام 1976 حيث خسر بعدها النهائي في مناسبتين أعوام 1988 من الزمالك وعام 2005 من إنبي.

يبقى السؤال الأبرز هل ينجح الزمالك بتاريخه في الوصول إلى المباراة النهائية أم سيلعب طموح لاعبي الاتحاد دور كبير في الوصول للمشهد الختامي ؟ الإجابة بعد نهاية المباراة.