رياضة | برشلونة يتخلى عن "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتخلى عن "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحف إسبانية منذ قليل، عن وجود مفاوضات بين إدارة برشلونة الإسباني مع إدارة إنتر ميلان من أجل حصول النادي الكتالوني على خدمات اللاعب الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، على أن يتم وضع بند أحقية الشراء أو إلزامية الشراء بحسب رغبة الناديين.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، والتي تعد من بين أشهر الصحف الإيطالية، فإن نادي برشلونة قد دخل في مفاوضات ضم إيكاردي، بعدما شعر مسؤولي النادي بعدم وجود أي فرصة لحدوث صفقة البرازيلي، نيمار دا سيلفا، في ظل تمسك النادي الباريسي بمطالبه المالية الكبيرة للتنازل عن خدمات نيمار.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن هناك احتمالية كبيرة لحدوث صفقة إنتقال إيكاردي إلى برشلونة على سبيل الإعارة، خاصة في ظل وجود علاقة جيدة بين مسؤولي الناديين في الوقت الراهن، بالإضافة إلى قيام إنتر ميلان، بتدعيم صفوفه بشكل جيد للغاية خلال الميركاتو الحالي خاصة في خط الهجوم، الذي شهد إستقدام الثنائي، البلجيكي الدولي "روميرو لوكاكو"، وكذلك زميله في مانشستر يونايتد، إليكسس سانشيز.

وكان اللاعب الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، قد دخل في خلافات كبيرة مع إدارة ناديه في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي جعله خارج حسابات المدير الفني الإيطالي، أنطونيو كونتي، والذي يبدو بأنه سيفضل الإعتماد على لوكاكو في مركز المهاجم الأساسي للفريق الإيطالي في الفترة المقبلة، وهو ما يجعل إيكاردي يبحث عن نادي جديد للإنضمام له وذلك قبل نحو 24 ساعة فقط من غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية مساء غدًا الأثنين الموافق 2 سبتمبر الجاري.

برشلونة وريال مدريد وصفقة نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم عن أن إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو أخبرت نجوم الفريق الكبار بالقرار النهائي بشأن ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو إن برشلونة أخبر المدرب واللاعبين وقادة الفريق أن التعاقد مع نيمار مستحيل.

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قبل ساعات قليلة من غلق سوق الإنتقالات، ووصول الإثارة إلى ذورتها فيما يتعلق بصفقة الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، قرر نادي باريس سان جيرمان الحديث عن وضع الصفقة، وعن موقف النادي الرسمي من بيع اللاعب البرازيلي إلى برشلونة قبل غلق الميركاتو.

من جانبه، قال المدير الرياضي للفريق، ليوناردو، إن ناديه يتفاوض فقط مع "برشلونة" في صفقة نيمار، ولا وجود لأي إهتمام من قريب أو من بعيد من أي نادي آخر بصفقة الدولي البرازيلي صاحب ال27 عامًا.

المدير الرياضي للنادي الباريسي، يرى بأن ناديه لديه الحق في أن يضع شروطه أمام برشلونة، الراغب في الحصول على خدمات البرازيلي في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة أن يحصل باريس على ما يريده من جراء بيع نيمار.

وأطلق ليوناردو تصريحات إعلامية لشبكة كانال بلس حول صفقة نيمار دا سيلفا قائلًا: "عرف ديمبيلي أنه يجب عليه الرحيل في السابع والعشرين من شهر اغسطس، لكن لم يكن لدينا أي اتفاق مع برشلونة، لذلك لم نتفاوض معهم (مع اللاعبين)، برشلونة هو الخيار الوحيد لنيمار".

وأكمل المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان تصريحاته حول وضعية صفقة نيمار في الوقت الحالي، وقال: "نعم لدينا إستعداد لقبول عرض برشلونة، بشرط أن يكون لاعبين بالإضافة إلى مقابل مادي جيد لنادي باريس، مقابل حصول برشلونة على نيمار".

وكانت القناة الفرنسية، قد كشفت عن بعض تفاصيل مفاوضات برشلونة مع نيمار، قالت أن برشلونة سيقدم عرض أخير مساء اليوم السبت، وسيكون هناك فرصة لمدة 24 ساعة فقط أما باريس لمناقشة العرض، والموافقة عليه أو رفضه، ولكن القناة الفرنسية ترفض بأن إحتمالية حدوث الصفقة تتلاشى بشكل كبير للغاية.

وذكرت قناة "كانال بلس" في ختام تقريرها عن وضع صفقة نيمار، بأن هناك جلسة أخيرة للتفاوض بين الناديين، وسيقدم كلًا منهما عرض للآخر، وفي حالة توصلهم لإتفاق، سينتقل نيمار إلى برشلونة قبل يوم الإثنين المقبل.