اونلاين | رابط beIN sports مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام| يلا شوت بث مباشر مباراة ارسنال| كورة ستار رابط سريع ماتش ارسنال now

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تتجه أنظار عشاق الكرة اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 إلى ستاد الإمارات في تمام الخامسة والنصف مساءً لمتابعة مباراة توتنهام وآرسنال في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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من المتوقع أن يكون تشكيل توتنهام كالآتي :-

حراسة المرمي: هوجو لوريس.

خط الدفاع: جرت فيرتونخين – داني روز – توبي ألديرفيريلد – كيلي ووكر.

خط الوسط: موسي سيسوكو – ديمبلي – كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: هيونج مين سون – لوكس مورا – هاري كين.

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أما تشكيل آرسنال فمن المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: مونريال ولويز وسوكراتيس ونيلز

خط الوسط: جاندوزي وويلوك وأوباميانج

الهجوم: سيبالوس ونيلسون ولاكازيت

ستقوم قناة BeIN SPORTS HD 2 AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة توتنهام وآرسنال عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS HD 2 AR

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