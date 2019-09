اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر arsenal رابط ماتش ارسنال بدون تقطيع جودة متعددة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر arsenal رابط ماتش ارسنال بدون تقطيع جودة متعددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت بلس NOW مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع ARSENAL VS Tottenham كورة ستار بلص ON PLUS

بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد توتنهام والتي تجمع الفريقان الأحد الاول من سبتمبر على ملعب إستاد الإمارات لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقبل المباراة يحتل فريق ارسنال المركز الثالث برصيد ستة نقاط بالفوز في مباراتين والخسارة في مباراة يتيمية.

في المقابل يحتل فريق نادي توتنهام هوتسبيرز المركز السابع برصيد أربعة نقاط بالفوز في مباراة والتعادل في أخرى ومني رفقاء هاري كين بالخسارة في لقاء واحد.

ومن المنتظر أن يدخل السبيرز المباراة بالتشكيل التالي :-ذ

•حراسة المرمى : هوجو لوريس.

•خط الدفاع : ولكر بيرتس ، ثوبي الديرفيريلد ، دافينسون سانشيز ، داني روز.

•خط الوسط : هاري وينكس ، موسى سيسكوكو ، هيونغ مين سون ، إيريك لاميلا.

•خط الهجوم : لوكاس مورا ، هاري كين.

فيما سيلعب يوناي إيمري المباراة بالتشكيل التالي :-

•حراسة المرمى : لينو.

•خط الدفاع : مايتلاند نيلس ، ديفيد لويس ، سوكراتيس ، مونريال.

•خط الوسط : ماثيو جندوزي ، داني سيبايوس. ، جرانيت تشاكا ، جوزيف ويلوك ، نيكولاس بيبي.

•خط الهجوم : بيير إيميريك أوباميانج.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.