الان تتابع المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع يحقق ثلاث برونزيات في بطولة كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 حقق المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع للعبة المواي تاي، ثلاث ميداليات برونزية في ختام بطولة الفنون القتالية بمدينة تشنغجو بكوريا الجنوبية. وحقق اللاعب عبدالله القحطاني، برونزية وزن أقل من 71 كيلو جراما (للمواي تاي) بعد خسارته من اللاعب الإماراتي أمين المعتصم، فيما حقق سلطان مؤمن في وزن أقل من 81 كيلو جراما (للمواي تاي) الميدالية البرونزية بعد خسارته في مباراة نصف نهائي من لاعب هونج كونج شيوك لونق تونق، فيما نال اللاعب يوسف الحربي في وزن أقل من 54 كيلو جراما (للمواي تاي) الميدالية البرونزية بعد خسارته من اللاعب الماليزي رضوان داوود.

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