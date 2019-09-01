الامارات | بالفيديو.. الأهلي يتفوق على الزمالك في قائمة أكثر الأندية العربية متابعة على "السوشيال ميديا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت "الإمارات اليوم" خلال تحقيق أجرته بعنوان: "سوشيال الكرة العربية.. أهداف ضائعة وشبكة بلا حارس"، أكثر 10 أندية عربية متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك وإنستغرام" تصدرها النادي الأهلي المصري ب"20.7 مليون متابع"، يليه الهلال السعودي "11.2 مليون متابع"، ثم الزمالك المصري "10.7 مليون متابع"، فيما احتل نادي العين الترتيب العاشر ب"820 ألف متابع". وفي "الفيديو" التالي قائمة الأندية العشرة الأوائل: Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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