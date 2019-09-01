شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفني.. «الحاوي» الذي أمتع جماهير الزمالك لـ5 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة انضمام أيمن حفني، صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك، لمدة 3 مواسم مقبلة، بناء على رغبة أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق.

أيمن حفني الذي سيكمل عامه الـ34 في ديسمبر المقبل، تألق بصفوف المقاصة أيضاً في موسم 2010-2011، حيث ذاع صيته مطلع ذلك الموسم خلال مواجهة الزمالك، بعدما أحرز هدفاَ عالمياً تلاعب خلاله بالدفاع الأبيض وأسكن الكرة شباك العملاق عصام الحضري.

وانتقل حفني في الموسم التالي لصفوف طلائع الجيش، وخرج منه على سبيل الإعارة لتجربة في ليبيا مع فريق أهلي طرابلس، قبل أن يخطو خطوته الأكبر في مشواره مع المستديرة بالانتقال للزمالك في صيف 2014.

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«حفني» الذي لقبته جماهير الزمالك بـ«الحاوي» لما يتميز من قدرات فنية هائلة ومهارات فذة في المراوغة، والقدرة على صناعة اللعب بتمريرات ماكرة، خاض 5 مواسم داخل أسوار ميت عقبة، استطاع خلالها تحقيق 6 ألقاب بواقع لقب للدوري الممتاز و3 ألقاب لكأس مصر ولقب السوبر المحلي، بالإضافة إلى التتويج بالكونفيدرالية الأفريقية في النسخة المنصرمة.

140 مباراة خاضها حفني بقميص الزمالك، منهم 102 مباراة بالدوري الممتاز، و15 بدوري الأبطال و7 بالكونفدرالية و14 بكأس مصر ومباراتين بالسوبر المحلي.

50 هدفاً ساهم بهم أيمن حفني مع الزمالك خلال 140 مباراة، بواقع تسجيل 17 وصناعة 33 لزملائه، وجاءت أبرز أهدافه في شباك الأهلي، بواقع هدف في دوري موسم 2014-2015، وهدف في آخر انتصار للأبيض بالقمة بالدور الثاني لموسم 2017-2018، كما سجل «الحاوي» هدفاً عالمياً في شباك النجم الساحلي التونسي بنصف نهائي الكونفيدرالية من تصويبة مذهلة بعيدة المدى.

كما حسم حفني عدة مباريات للزمالك بهدف قاتل، في مقدمتهم مباراة المقاولون العرب بالدور الثاني لموسم 2014-2015، كذلك هدفه في شباك النجوم الذي أهدى أبناء زاموار النقاط الثلاثة بالموسم الماضي، ولم ينس حفني المباراة الوحيدة التي تمكن خلالها من زيارة شباك منافس الزمالك مرتين ضد طلائع الجيش بالدوري موسم 20106-2017.

صاحب المباريات الأربعة الدولية واحد ممن عشقتهم جماهير الزمالك على مدار المواسم الخمسة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، وواحد ممن صالوا وجالوا بالقميص رقم «14» الذي يبىق دائماً محجوزاً لأصحاب المهارات الفذة والأسماء الرنانة بميت عقبة.

تقدم أندرادي لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، وتعادل رومان سايس لفريق وولفرهامبتون، في الدقيقة التاسعة، إلا أن أليكس أيوبي أعاد المقدمة مجددًا لإيفرتون بعدها بـ3 دقائق.