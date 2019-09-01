شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكمًا لمباراة بيراميدز وبتروجت بنصف نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة بيراميدز وبتروجت، التي ستقام غداً الاثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، يعاون «عاشور» كل من شريف عبدالله وعمر فتحي، ومبروك نبيل، حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبدالعزيز السيد حكمًا خامسًا.