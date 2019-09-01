شكرا لقرائتكم خبر عن «رابطة دوري المحترفين» تناقش تطوير الحراسة السعودية مع أوليفر كان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ناقشت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مع أسطورة الحراسة الألمانية أوليفر كان، نتائج سير البرامج التدريبية الخاصة بتطوير الكوادر الفنية المختصة بحراسة المرمى في مسابقتي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

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جاء ذلك خلال زيارة الأسطورة الألمانية لمقر الرابطة، والتقائه برئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين مسلي آل معمر، قدم فيها أوليفر كان شرحا مفصلا عن الخطوات التي تمت، وآلية العمل التي يتم تنفيذها من قبل طاقم أكاديميته التدريبية للحراس، وفرص التطوير، وزيادة تلك البرامج، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من كامل خبرات طاقم الأكاديمية الرياضية، ما يرفع من مستوى الحراسة السعودية في المسابقتين.

كما تجول أوليفر كان في مقرا رابطة الدوري السعودي للمحترفين، واستمع إلى شرح مفصل عن أقسامها وآلية عمل الرابطة في كافة الأمور المتعلقة بالدوري السعودي، سواء التنظيمية أو الإعلامية وكذلك التسويقية، كما قدم في ختام الزيارة قميصه الخاص إلى رئيس مجلس إدارة الرابطة.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة قد وقعت في السابع من أكتوبر 2017 عقدا مع الألماني أوليفر كان لتأسيس أكاديمية مختصة في «حراسة المرمى»، لتطوير مستوى الحراس السعوديين، وتأسيسهم بأفضل الأساليب والطرق التدريبية، وذلك لتطوير مستوى الحراسة في مسابقات دوري المحترفين بما يتناسب مع خطة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لرفع مستوى الحراسة في المملكة العربية السعودية، التي ستنعكس إيجابا على المردود الفني داخل المستطيل الأخضر، سواء للأندية أو المنتخب السعودي لكرة القدم.