شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سائق «فورمولا» الفرنسي هوبير في سباق «جائزة بلجيكا الكبرى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (باريس)

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) اليوم (الأحد) أن دقيقة صمت ستنفذ قبل انطلاق سباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم لـ"فورمولا 1" على حلبة سبا-فرانكورشان، حدادا على السائق الفرنسي أنطوان هوبير الذي قضى أمس (السبت) في حادث على هذه الحلبة ضمن منافسات الفئة الثانية «فورمولا 2».

وحددت هذه الدقيقة عند الساعة (12:53 ت.غ)، قبل عزف النشيد الوطني البلجيكي الذي يسبق انطلاق المرحلة الـ13 من منافسات بطولة العالم للفئة الأولى.

وفي أعقاب الحادث أمس (السبت)، قرر الاتحاد الدولي إلغاء سباقٍ ثانٍ مقرر ضمن منافسات «فورمولا 2» اليوم، على أن يتم الوقوف دقيقة صمت أيضا قبل سباق الفئة الثالثة «فورمولا 3» اليوم.

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وتوفي هوبير (22 عاما) بعد حادث مروع على الحلبة التي تعد من الأشهر في عالم سباقات السرعة، شمل سيارة فريقه «بي دبليو تي أردن»، وسيارتي السائقين الأمريكي خوان مانويل كوريا والياباني مارينو ساتو.

وأظهرت اللقطات أن هوبير اصطدم في مرحلة أولى بالجدار خارج المسار الإسفلتي، قبل أن يعود إلى الحلبة فاقدا السيطرة على سيارته، ليصطدم به كوريا الآتي من الخلف بسرعة فائقة.

وأدى الاحتكاك بين السيارتين إلى انشطار سيارة هوبير، بينما عانى السائق الأمريكي من كسور في الساق بحسب ما أفاد المنظمون.

وكان هذا الحادث الثاني على حلبة سباق (السبت)، بعدما أدى حادث قوي تعرض له بطل العالم لـ«فورمولا1» سائق فريق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وخرج منه سالما، إلى تعليق الجولة الثالثة الأخيرة من التجارب الحرة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، قبل استئنافها مجددا.

وانهالت رسائل التعزية بهوبير من السائقين والفرق المشاركة في بطولات العالم لسباقات السرعة، وأبرزها من هاميلتون الذي حيا «البطل» الراحل.