شكرا لقرائتكم وفاة الفرنسي هوبير بعد حادث في "الفورمولا 2" في بلجيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سبا فرانكورشان (بلجيكا) - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 1 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 1 سبتمبر 2019 / 11:51

لقي السائق الفرنسي أنطوان هوبير (22 عاما) حتفه بعد تعرضه لحادث امس (السبت)، خلال المرحلة التاسعة من بطولة العالم لمنافسات الفئة الثانية "فورمولا 2" على حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية، بحسب الاتحاد الدولي للسيارات (فيا).



وأتى السباق عشية سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الثالثة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وأشار الاتحاد الى وفاة سائق فريق "بي دبليو تي أردن" أتت بعد "حادث خطر" على الحلبة الشهيرة، موضحا في بيان "فرق الطوارئ والاسعاف حضرت على الفور الى المكان، وتم نقل السائقين الى المركز الطبي".

وتابع "نتيجة للحادث، يأسف الفيا لإعلان أن سائق السيارة الرقم 19، أنطوان هوبير، قضى متأثرا بجروحه".

ووقع الحادث القوي في اللفة الثانية عند الجزء المستقيم من الحلبة بعد منعطف "أو روج" الذي يعد من أشهر المنعطفات في حلبات السباقات، وشمل الى هوبير، الأميركي خوان مانويل كوريا والياباني مارينو ساتو.

وأظهرت اللقطات أن هوبير اصطدم في مرحلة أولى بالجدار خارج المسار الاسفلتي، قبل أن يعود الى الحلبة فاقدا السيطرة على سيارته، ليصطدم به كوريا الآتي من الخلف بسرعة فائقة.

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وأدى الاحتكاك بين السيارتين الى انشطار سيارة هوبير، بينما عانى السائق الأميركي من كسور في الساق بحسب ما أفاد المنظمون.

وأوضح بيان "فيا" أن كوريا في "حالة مستقرة" بعد نقله الى المستشفى.

وهو الحادث الثاني الذي تشهده حلبة سبا السبت، بعدما أدى حادث قوي تعرض له بطل العالم للفورمولا واحد سائق فريق مرسيسدس البريطاني لويس هاميلتون وخرج منه سالما السبت، الى تعليق الجولة الثالثة الأخيرة من التجارب الحرة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى الذي يقام الأحد.

واصطدمت سيارة بطل العالم خمس مرات بالجدار على حلبة سبا-فرانكورشان التي تستضيف السباق البلجيكي الأحد، ما دفع المنظمين الى رفع العلم الأحمر ووقف الجولة الثالثة من التجارب الحرة، والتي تسبق إقامة جولات التجارب الرسمية.

وفقد هاميلتون متصدر الترتيب العام لبطولة 2019، السيطرة على سيارته الفضية عند أحد المنعطفات المتعرجة للحلبة البلجيكية الشهيرة، واصطدم بقوة بالإطارات المطاطية الموضوعة بشكل أمام الجدار الخارجي لتخفيف حدة الارتطام.

وخرج البريطاني دون إصابات ظاهرة عائدا الى حظيرة الفريق، بينما تم رفع السيارة على شاحنة، وقد بدت عليها آثار الحادث لاسيما من خلال أضرار قوية لاسيما على مستوى الإطارين الأماميين.