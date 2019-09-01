شكرا لقرائتكم برشلونة بطلاً لكاس العالم لليد.. والوحدة السعودي حقق الإنجاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الدمام - هاني الباشا | منذ 9 ساعات في 1 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 1 سبتمبر 2019 / 10:41

توج وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبدالحمن السحيباني مساء أمس (السبت)، فريق برشلونة بطلاً لأندية العالم لكرة اليد (سوبر غلوب) في نسختها الثالثة عشرة بعد فوزه على فريق كيل الألماني بنتيجة 34-32 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على الصالة الخضراء في المنطقة الشرقية.



وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فاز فريق فاردار المقدوني على فريق الوحدة السعودي بنتيجة 30 - 26، ليحقق الوحدة إنجازاً غير مسبوق باحتلاله المركز الرابع على مستوى أندية العالم في لعبة كرة اليد.

وأسدل الستار على بطولة "سوبر غلوب"، وسط حضور جماهيري كبير وحضور رسمي بارز يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، ورئيس الاتحادين العربي والسعودي لكرة اليد محمد المنيع، وعدد من رؤساء الاتحادات الخليجية والعربية والأوربية.

وجاء الترتيب النهائي للفرق المشاركة بحصول الزمالك المصري على المركز الخامس، يليه كل من تاوباتي البرازيلي سادساً، ثم مضر السعودي سابعاً، والدحيل القطري في المركز الثامن، واحتل كل من فريق نيويورك سيتي وفريق جامعة سيدني الأسترالي المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.