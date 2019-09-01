شكرا لقرائتكم الزمالك يصطدم في الاتحاد.. واستقرار حال زكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 10 ساعات في 1 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 1 سبتمبر 2019 / 10:42

يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري اليوم (الأحد)، على ملعب الإسماعيلية في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر لكرة القدم، ويسعى الفريق "الأبيض" بقيادة المدير الفني الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) إلى بلوغ المبارة النهائية للحفاظ على لقبه وتعويض جماهيره خسارة لقب بطولة الدوري المحلي الذي كان قريباً من الظفر به قبل سقوطه في نتائج سيئة في المراحل الأخيرة.



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ويغيب عن الزمالك كل من المغربي خالد بوطيب، ومصطفى فتحي، وحازم إمام، وكريم بامبو، لعدم الجاهزية الفنية، وزيزو للإيقاف، فيما يعول ميتشو على محمد عواد في حراسة المرمى، وحمدي النقاز ومحمود علاء و"الونش" وعبدالله جمعة في الدفاع، وطارق حامد و"شيكابالا"، ومحمد أوناجم، ويوسف "أوباما"، وأشرف بنشرقي في الوسط، وعمر السعيد في الهجوم.

ونجح ميتشو في ظهوره الأول مع "القلعة البيضاء"، بفوز مثير على مصر المقاصة في نصف النهائى، بهدف من دون مقابل سجله الجناح الأيسر عبدالله جمعة.

فيما استقرت الحال الصحية لمهاجم الزمالك ونجم منتخب مصر في بطولتي أمم إفريقيا 2006 و2008 عمرو زكي بعد إصابته في نزيف في المخ وكدمات قوية إثر حادثة سير مروع على طريق الساحل الشمالي تهمشت خلاله سيارته.

من جانب آخر، اقترب الأهلي من التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، لقيادة الجهاز الفني للفريق "الأحمر" خلفاُ للأوروغوياني مارتن لاسارتي المقال بعد الهزيمة أمام بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر. ويقود بطل الدوري المصري موقتا الوطني محمد يوسف.