شكرا لقرائتكم الاهلي يعلن مدة التعاقد مع فايلر غدا الأثنين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادي الاهلي على الاعلان عن مدة تعاقده مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق مع القلعة الحمراء غداً ، الأثنين، والتى ستكون موسماً قابل للزيادة حسب الاتفاق الذى تم بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

وأعلن النادي الاهلي عن التعاقد مع فايلر ومساعديه ديفيد سيسا المدرب العام و توماس بينيلي مخطط أحمال الفريق وميشيل مدرب حراس المرمى.

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ووقع فايلر عقود تدريب الاهلي في سويسرا لمدة موسماً قابل للزيادة في حضور وفد القلعة الحمراء المكوّن من المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق.

وسيُقدم الاهلي فايلر في مؤتم صحفي موسّع غداً في حضور الدكتور طه اسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.