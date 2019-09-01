شكرا لقرائتكم فى عيد ميلاده الـ50.. ميتشو يدير الزمالك أمام الاتحاد بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوافق اليوم الأحد عيد ميلاد الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى لفريق الزمالك الذى تولى المهمة خلفا لطارق يحيى، فهو من مواليد 1 سبتمبر 1969 حيث بلغ 50 عاما.

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ويرتبط ميتشو بقيادة الزمالك اليوم فى مواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة من مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف نهائى بطولة كأس مصر، تأهل الزمالك إلى الدور قبل النهائى بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وأخيرًا الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية.

فيما تأهل فريق الاتحاد السكندرى إلى هذا الدور بعد فوزه على بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر، ثم الفوز على سموحة بركلات الجزاء الترجيحية فى دور الـ16 بنتيجة 4 / 2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، وأخيرًا الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من البطولة.