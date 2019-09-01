شكرا لقرائتكم أمير توفيق: الأهلى علمنا نساند الاختيار ولا نهرب من المسئولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير توفيق مدير التعاقدات داخل النادي الاهلي إن لجنة الكرة والقائمين على الملف قدموا جهد كبير خلال الفترة الماضية وأضاف عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر": "انا بساند اختيار لجنة التخطيط عشان الأهلى علمنا اننا بنساند الاختيار ومش بنهرب من المسؤولية أبدا". وأضاف توفيق: من أهم أسباب نجاح المدير الفنى الجديد دعم جمهور الأهلى الكبير ومساندته ليه الفترة اللى جاية.. إن شاء الله رينى فايلر يطور من الفريق بالشكل المطلوب ويكون على قدر طموحات النادى الأهلى وجمهوره العظيم. Advertisements





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