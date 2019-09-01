شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يطالب بحقه فى لاعبى الأهلى ضمن متولى.. والأحمر: الرغبة تحكم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مطلع بنادى الإسماعيلى أن مسئولى فريقه يتمسكون بالحصول على لاعبين من النادى الأهلى أحدهما على سبيل البيع والآخر معارا مقابل صفقة انتقال محمود متولى للقلعة الحمراء فى الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الأمور مع النادى الأهلى ما زالت معلقة حتى الآن، ولم تحدد إدارة النادى الأحمر حتى هذه اللحظة اللاعبين الذين من المفترض انتقالهم إلى صفوف الدراويش.

ومن جانبه قال محمد فضل الله خبير اللوائح إنه فى حالة عدم التزام الأهلى بمنح الإسماعيلى لاعبين كما ينص العقد المبرم بين الطرفين يصبح العقد باطلا لأن حينها يصبح الأحمر قد أخل بشروط العقد.

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كان مسئولو النادى الإسماعيلى طالبوا نظراءهم فى الأهلى بباقى حقوقهم فى صفقة انتقال محمود متولى إلى القلعة الحمراء لم تحدد حتى الآن أسماء اللاعبين المختارين.

ويحق للإسماعيلى الحصول على لاعب إعارة أو بيع نهائى من الأهلى كما ينص العقد المبرم بين الطرفين بخلاف الجانب المادى الأمر الذى لم يتحقق حتى هذه اللحظة وجعل مسئولى الدراويش يطالبون بحقوقهم كاملة فى صفقة متولى.

وأكد مصدر فى النادى الأهلى، أن العقد المبرم مع الدراويش لا يمكن بطلانه، لأن رغبة اللاعب هى الحاسمة فى هذا البند، فيجب أن تكون هناك رغبة للاعبين الراغبين فى الانضمام للإسماعيلى، حتى يتم تفعيل هذا البند المتفق عليه.

وتعاقد الأهلي مع محمود متولي قادماً من الإسماعيلي مقابل 15 مليون جنيه حيث وقّع اللاعب على عقد مدته خمسة مواسم وظهر اللاعب في تدريبات الأهلي الماضية وتم قيده في قائمة الفريق المحلية.