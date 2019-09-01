شكرا لقرائتكم المقاولون ينظم وديتين على هامش معسكر كرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، استعداداته للموسم الجديد بمعسكر كرواتيا، بعدما خاض الفريق مباراة ودية أمام القادسية الكويتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين وذلك أمس السبت.

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وقرر الجهاز الفنى للمقاولون بقيادة عماد النحاس، خوض مباراتين وديتين بعد لقاء القادسية في معسكر كرواتيا وذلك أمام فريق سلوفاكي وآخر كرواتي حيث ستقام المباراة الأولى غداً الاثنين، على أن تقام المباراة الثانية يوم الأربعاء في ختام المعسكر.

وكان المقاولون العرب قد خاض معسكرين قبل السفر إلى كرواتيا، وكان المعسكر الأول في الاسكندرية قبل مباراة الأهلي في ختام الدوري الموسم الماضي، ثم معسكر ثاني في الجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل.