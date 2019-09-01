اخبار الرياضه

محمود عاشور حكما لمواجهة بيراميدز وبتروجت فى الكأس...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم محمود عاشور حكما لمواجهة بيراميدز وبتروجت فى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة بيراميدز وبتروجت، التي ستقام غدا الاثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر،  إلى الحكم محمود عاشور ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكما رابعا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكما خامسا.

 

 

Advertisements

وتأهل نادي بيراميدز  إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في لقاء ربع النهائي ومن قبله الفوز على الأهلي بهدف فى دور الـ16.

 

وسيواجه الفائز من بيراميز و بتروجت ، الفائز من مباراة الزمالك و الاتحاد السكندري فى نهائى كأس مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود عاشور حكما لمواجهة بيراميدز وبتروجت فى الكأس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا