شكرا لقرائتكم محمود عاشور حكما لمواجهة بيراميدز وبتروجت فى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأهل نادي بيراميدز إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في لقاء ربع النهائي ومن قبله الفوز على الأهلي بهدف فى دور الـ16.
وسيواجه الفائز من بيراميز و بتروجت ، الفائز من مباراة الزمالك و الاتحاد السكندري فى نهائى كأس مصر.
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