شكرا لقرائتكم محمود عاشور حكما لمواجهة بيراميدز وبتروجت فى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة بيراميدز وبتروجت، التي ستقام غدا الاثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، إلى الحكم محمود عاشور ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكما رابعا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكما خامسا.

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وتأهل نادي بيراميدز إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في لقاء ربع النهائي ومن قبله الفوز على الأهلي بهدف فى دور الـ16.

وسيواجه الفائز من بيراميز و بتروجت ، الفائز من مباراة الزمالك و الاتحاد السكندري فى نهائى كأس مصر.