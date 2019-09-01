شكرا لقرائتكم موعد انتظام حارس الزمالك فى مران الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود محمد صبحى حارس الزمالك، الى الانتظام فى مران المنتخب الأولمبى، المقرر له اليوم الأحد، على الملعب الفرعى باستاد القاهرة الدولى، وذلك بعد استبعاده من قائمة فريقه المشاركة فى مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

وبدوره أخطر صبحي ، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى شوقى غريب إنه جاهز للمشاركة فى مران اليوم خاصة إنه لم يتواجد فى قائمة معسكر الأبيض وبذلك سيتواجد فى أول مران للمنتخب بشكل طبيعى مع إرجاء انضمام زملائه بالفريق إمام عاشور ومصطفى محمد للمنتخب لحين الانتهاء من المشاركة مع فريقهم.

وأعلن شوقى غريب أسماء 28 لاعبا لخوض مباراتي المنتخب الأولمبي السعودي الدوليتين يومي 7 و 10 سبتمبر ضمن استعدادات الفريق لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية وهم:

حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي.

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الوسط والأجناب: محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام.

الوسط المهاجم: إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش.

وستقام المباراة الأولى للمنتخب الأولمبى أمام السعودية في الثامنة مساء 7 سبتمبر بستاد السويس فيما تقام المباراة الثانية في الثامنة مساء 10 سبتمبر بستاد السلام.