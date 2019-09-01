شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يصرف مستحقات اللاعبين بعد بركان الغضب بسبب مرتضى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين ومقدم التعاقدات الجديدة بعد اكتمال صفوف الدراويش بشكل كامل قبل مواجهة أهلي بني غازي الليبي والمقرر لها 13 سبتمبر الجاري

وفجرت تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بركان الغضب بين لاعبى الإسماعيلى بعد تأكيده تسديد 35 مليون جنيه "كاش" لإدارة قلعة الدراويش مقابل إتمام صفقة انتقال محمد عواد لميت عقبة.

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وعقد لاعبو الإسماعيلى جلسة مع صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق طالبوه خلالها بالحصول على مستحقاتهم المادية ومقدم التعاقدات الجديدة، إلا أن مدير الكرة أبلغهم بعدم وجود سيولة مالية فى خزينة الدراويش بالوقت الراهن، وأن النادى ينتظر تحصيل المستحقات المتأخرة لدى أكثر من جهة للبدء فى تسديد مستحقاتهم قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وجاءت تصريحات مرتضى منصور، التى وجهه خلالها رسالة لسعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلى، يطالبه بالتوقف عن الهجوم على محمد عواد الوافد الجديد للزمالك بعدما وصف مدرب حراس الدراويش طريقة رحيل عواد عن الإسماعيلى بالمهينة، ليرد مرتضى منصور بأنه دفع 35 مليون جنيه "كاش" للنادى الأصفر، بالإضافة للتنازل عن الثنائى محمود عبد العاطى دونجا وأحمد مدبولى بشكل نهائى للإسماعيلى نظير إتمام الصفقة .